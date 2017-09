Colón vs Estudiantes en vivo online por Superliga Argentina 2017

Google Plus

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Colón vs Estudiantes en vivo por la 3° fecha de la Superliga 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 21:05!

Colón vs Estudiantes en vivo

Probables formaciones Colón de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata:

Colón: Alexander Domínguez; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Matías Fritzler, Cristian Guanca, Christian Bernardi; Tomás Chanclay y Nicolás Leguizamón.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gastón Campi, Sebastián Dubarbier; Fernando Zuqui, Israel Damonte, Bautista Cascini, Christian Alemán; Lucas Melano y Mariano Pavone.

Las variantes en el Pincha: Campi por Desábato, Dubarbier por Diarte, Cascini por Rodríguez y Melano por Fernández.

Matoasas implementará los siguientes cambios: Bernardi por Morales y Leguizamón por Vera.

Próximos partidos de Estudiantes: Fecha 4: vs San Lorenzo, lunes 25/9, 21:05, Estadio Único de La Plata. Fecha: 5 vs Temperley, sábado 30/9, 16:05, Estadio Alfredo Beranger. Copa Sudamericana: vs Nacional (Paraguay) martes 19/9, 19:15, Estadio Único de La Plata.

Próximos partidos de Colón: Fecha: 4 vs Defensa y Justicia, domingo 24/9, 11:05, Estadio Brigadier López. Fecha 5: vs San Lorenzo, sábado 30/9, 14:05, Estadio Pedro Bidegain.

Goleadores Estudiantes: Melano y Alemán (1).

Goleadores Colón: Sandoval y Chancalay (1).

Tabla de posiciones: Vélez, Boca y River (6 pts), Racing e Independiente (4 pts). Colón: 7° (4 pts). Estudiantes: 13° (3 pts).

Pedro Argañaraz: el último partido que arbitró, en Primera División, fue en la 30° fecha del torneo pasado, Atlético Rafaela 2-3 Sarmiento, en el que amonestó a tres jugadores del local (Facundo Soloa, Mathías Abero y Santiago Paz) y a dos del visitante (Fermín Antonini y Santiago Rosa).

Pedro Argañaraz será el árbitro del partido Colón vs Estudiantes en vivo, nacido en Tucumán. En la 13° fecha del Torneo Inicial 2013, fue parado por el incidente sucedido en la jornada anterior en la que algunos jugadores de Godoy Cruz y Boca se tomaron a golpes de puño. El juez informó a Pablo Ledesma y Matías Caruzzo (Boca) y a Jorge Curbelo y Jonathan Ramis (Godoy Cruz).

Estadio Brigadier General Estanislao López: inaugurado el 9 de julio de 1946, ampliado el 25 de agosto del 2001 y remodelado el 25 de junio del 2011.

Estadio Brigadier López: Capacidad: 40.000. En la Copa América 2011, disputada en Argentina, se jugaron cuatro partidos: Argentina 0-0 Colombia, Colombia 2-0 Bolivia, Paraguay 0-0 Ecuador (Fase de grupos) y Argentina 1(4)-1(5) Uruguay (Cuartos de final). Colón no vence a Estudiantes en su cancha hace 11 años, la última vez fue el 16 de octubre de 2005, por la 11° fecha del torneo Apertura de ese año. Los dirigidos por Jorge Fossati ganaron por 2-1, con goles de Germán Denis y Federico Lussenhoff, en tanto que, el “Pincha”, con Jorge Burruchaga como DT y con gol de Daniel Cáceres, se habían puesto en ventaja.

Colón de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata en vivo y en directo

Fernando Zuqui: fue la figura del equipo en las dos primeras fechas. A pesar del poco juego de Estudiantes, él fue quien manejó los hilos dentro de la cancha.

Tomás Chancalay: viene de marcar un gol en el último encuentro ante Arsenal y fue la figura del mismo. Sorprendió con su agilidad y su desempeño con la pelota.

Estudiantes venció 2-1 a Arsenal en el debut de la Superliga 2017 y fue derrotado 1-0 por Defensa y Justicia en la 2° fecha, ambos encuentros de local. En ninguno de estos demostró claridad al momento de armar juego y de crear oportunidades de gol.

Colón igualó 1-1 con Rosario Central, en su cancha, en la 1° fecha, mientras que, venció 1-0 a Arsenal, de visitante en la última jornada. Mantuvo la base del buen último torneo que tuvo y, con algunas incorporaciones y juveniles, intentó demostrar buen juego y orden en todos los sectores del campo de juego.

Torneo 2016/2017: Estudiantes 1-0 Colón (Lucas Viatri).

Torneo 2015: Estudiantes 0-0 Colón.

Torneo Final 2014: Colón 0-2 Estudiantes (Franco Jara y Guido Carrillo), en este campeonato, Colón descendió a la B Nacional.

En dos oportunidades, finalizaron 5-3 en favor de Estudiantes. La primera en el Nacional de 1971 (Grupo B-9° fecha), en cancha de Colón y la segunda en el Metropolitano de 1979 (Grupo B-7° fecha), en cancha de Estudiantes.

74 PJ, Colón ganó 31 veces, Estudiantes 19 y empataron en 24 ocasiones (Colón lleva una diferencia de 12 partidos).

Estadísticas Estudiantes: 2 goles a favor, 2 goles en contra, 4 amarillas, 753 pases totales.

Estadísticas Colón: 2 goles a favor, 1 gol en contra, 5 amarillas, 786 pases totales.

Estudiantes viene de perder 1-0 con Defensa y Justicia (Fernando Márquez), en el Estadio Único de La Plata.

Colón viene de ganarle 1-0 a Arsenal (Tomás Chancalay), en el Estadio Julio Humberto Grondona.