Para comenzar con el pie derecho

En el último encuentro, Toledo marcó para el Pincha (Imagen Web La Gaceta)

Este lunes comienza un nuevo campeonato en el fútbol argentino, La Superliga. Tras varias semanas de innactividad en el torneo local, el Pincha pone primera. Estudiantes de La Plata enfrentará a Arsenal de Sarandi por la primera fecha, en el Estadio Ciudad de La Plata. Será a partir de las 21.05 hs y dirigirá el encuentro el juez Silvio Trucco.



Tras lo que fue derrota el último miercoles en Paraguay ante Nacional, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto de Gustavo Matosas quiere dar vuelta la página y volver a la victoria. Ante un Arsenal renovado, el equipo albirrojo dispondrá casi en su totalidad, del once titular que jugó en Paraguay.



Con las bajas de los juveniles que fueron vendidos en los últimos dias, Juan Foyth y Santiago Ascacibar, el Pincha dispondrá de un esquema 4-4-1-1, nuevamente sin la presencia de Sebastián Dubarbier. En sus lugares jugarán Desabato, Damonte y Lucas Rodríguez. El doble cinco del mediocampo aun no se ha confirmado, debido a que Braña no jugará por una molestia. Su reemplazante saldrá de Bautista Cascini, o el recién llegado Fernando Zuqui.



Nuevamente la delantera del equipo estara conformada por la Gata Fernandez como enganche, y Mariano Pavone como delantero de área. Debido a que aún no llegó la habilitacion de Matias Catalán, el lateral derecho de la defensa será ocupada por Facundo Sánchez.



Por el lado de la visita, el equipo aun no está confirmado pero contaría con la presencia de, entre otros, el ex Estudiantes Lucas Wilchez y los ex Gimnasia Ramiro Carrera y Rodrigo Contreras. El árbitro del encuentro será Silvio Trucco, quien será acompañado por los asistentes Iván Nuñez y Manuel Sanchez. El equipo Pincharrata pone primera, con un plantel renovado en un cincuenta por ciento, y con un cuerpo técnico que quiere encajar en la ideologia del hincha. A comenzar de la mejor manera.



El once inicial de Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desabato, Lucas Diarte; Juan Ferney Otero, Israel Damonte, Bautista Cascini o Fernando Zuqui, Lucas Rodríguez; Gastón Fernandez, Mariano Pavone.



Completan la lista de concentrados: Daniel Sappa, Gastón Campi, Marco Borgnino, Christian Áleman, Lucas Melano, Pablo Lugüercio.



El once inicial de Arsenal: Santillo; Velazquez, Curado, Monteseirin, Corvalán, Rolón, Papa, Wilchez, Milo, Carrera, Contreras