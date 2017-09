En busca de un buen resultado

Google Plus

Imagen: Web Ambito

Tras algunas semanas sin acción, Estudiantes de La Plata vuelve al ruedo. En el marco de los octavos de final de la copa sudamericana, el conjunto de Gustavo Matosas enfrentará este miércoles a Nacional de Paraguay, en condición de visitante. Será a partir de las 21.45 y televisará Fox Sports.



Tras haber pasado de fase ante Nacional de Potosí, con un resultado global de 3-0, Estudiantes enfrentara a otro Nacional, el de Paraguay. Con muchas bajas debido a las ventas, y con el debut de algunos refuerzos, el conjunto platense buscará al menos un empate, para poder definir la serie en condición de local. Por el lado de las bajas, Estudiantes no podrá contar con tres de sus habituales titulares: Sebastián Dubarbier por problemas musculares, Santiago Ascacibar que se encuentra en Alemania para cerrar su traspaso, y Juan Foyth, quien esta pronto a ser vendido al Tottenham de Inglaterra. De esta manera Desábato, Braña y Lucas Rodríguez ingresarán en sus lugares.



Quienes harán su estreno con la camiseta albirroja serán Matías Catalán y Gastón Fernández. El primero ocupando el lateral derecho de la defensa, produciendo el adelantamiento de Facundo Sánchez al mediocampo, y La Gata, como un enganche ubicándose por detrás de Pavone. Así mismo, Alemán, Campi y Melano están entre los concentrados.



Con un esquema 4-4-1-1, el once inicial será: Mariano Andújar; Matías Catalán, Jonathan Schunke, Leandro Desabato, Lucas Diarte; Facundo Sanchez, Israel Damonte, Rodrigo Braña, Lucas Rodriguez; Gastón Fernandez; Mariano Pavone



Completan la delegación: Sappa, Campi, Bazzana, Cascini, Melano, Aleman, Lugüercio, Otero



La terna arbitral del encuentro será colombiana, y estará encabezada por el juez Wilson Lomoroux. Por el lado del conjunto paraguayo, habrá una cara conocida para los hinchas del Pincha. Se trata del uruguayo Juan Manuel Salgueiro, quien jugará desde la partida. El conjunto albirrojo buscará la victoria, aunque el empate no es un mal resultado, y el gol de visitante tiene mayor importancia.