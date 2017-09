La historia sin fin

Foto: Infobae

Después de la salida de Nelson Vivas, el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme en un reportaje para el programa de radio Gol de Vestuario opinó: "Estamos en una situación incómoda. Vivas tomó la decisión, lo quisimos convencer pero no pudimos". También, agregó: "Me pareció apresurada la renuncia de Vivas. No estábamos tan mal como para que se vaya".

Luego, el directivo del cuadro de Florencio Varela narró: "Mi hijo Diego habló con Vivas pero normal, no le recriminó absolutamente nada". Además deslizó: "A Vivas no le gustó algo que dijo Diego Lemme. Luego les comunicó a los jugadores que no seguía más".

Más tarde, el dirigente del Halcón describió: "El trato con Vivas era normal, es un tipo buena leche. Quizás le dijeron algo del cambio a los 30 minutos". Por último, José Lemme destacó: "No hay muchas opciones para elegir un nuevo director técnico. No hablamos de Pablo Lavallén todavía".

El otro protagonista de esta historia, Nelson Vivas brindó su mirada en el programa de radio De una otro buen momento: "No es una renuncia intempestiva ni producto de una calentura ni por lo futbolístico". Después aclaró: "Diego Lemme se acercó pos partido al micro y me hizo algunos comentarios que son inapropiados para el rol que ejerce cada uno. Invadió mil rol y traspasó una línea que tiene que ver con el respeto".

El ex técnico de Defensa y Justicia agregó: “Me dijo por qué ponía a tal jugador si sabíamos que no podía jugar. Fue nuestro primer refuerzo ese jugador. Me dijo que había que tomar decisiones que no dañaran el prestigio conseguido por la institución. Yo le dije en buenos términos que iba a tener que encontrar a la persona que tomara esa decisión. Que la tomara él u otro, pero que yo no las tomaba más y ahí terminó". Por su parte, rescató: "Tengo muy claro qué es lo que quiero para el resto de mi vida y hay cosas que no puedo soportar".