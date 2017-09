Líder vs escolta

El últiimo partido entre Boca y Vélez fue en el Amalfitani con victoria xeneize | Foto: La Gaceta

Boca Juniors visitará al Fortín en Liniers con el objetivo de seguir sumando de a tres en la Superliga y con la intención de liderar el campeonato con puntaje ideal, como lo viene haciendo desde el comienzo del mismo. A partir de las 18:05, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto enfrentarán a Vélez Sarsfield, uno de los equipos invictos y que hasta ahora no ha recibido goles en los tres partidos del torneo.

Por el momento, el Xeneize cosechó nueve puntos sobre nueve disputados luego de las victorias en La Bombonera ante Olimpo de Bahía Blanca y Godoy Cruz, y frente a Lanús en La Fortaleza.

Los números actuales del club de la ribera son muy positivos en esta Superliga ya sea desde el promedio de gol hasta la posesión o algún que otro dato del juego xeneize. Sin embargo, lo más destacado para el equipo del Mellizo es su invicto como visitante, ya que lleva 14 partidos sin perder fuera de casa.

La última vez que lo hizo fue en la primera fecha del último torneo que se disputó y fue ante Lanús el 28 de agosto. A partir de allí no volvió a caer, es decir, que el Xeneize no pierde como visitante hace más de un año. Otro de los datos favorables es que no pierde el liderazgo hace nueve meses, desde diciembre de 2016, Boca no soltó la cima del torneo.

Pasando a la conformación del equipo, el Mellizo no sufrió ninguna baja desde el partido ante el Tomba hasta hoy. Para este partido, volverá a repetir el once inicial y lo hará por cuarta vez consecutiva en el torneo, algo inusual que pudo revertir el entrenador xeneize a comparación del campeonato anterior.

De esta manera, el equipo que estará desde el arranque en el Amalfitani se compone de la siguiente manera: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.