Edwin Cardona: "Hay que seguir mejorando"

Festejo en el gol de Edwin | Foto: Prensa Boca

Boca Juniors debutó en una nueva edición de la Copa Argentina con una gran labor. En el estadio Antonio Romero, el Xeneize ganó, goleó y gustó ante Gimnasia y Tiro de Salta. En un festival de goles para el club de la ribera, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto consiguieron el boleto a la siguiente ronda.

Una de las figuras del partido fue Edwin Cardona, quien además anotó el segundo gol con una gran definición. El jugador nacido en Medellín continúa siendo uno de los pilares en los últimos partidos de Boca y tras el triunfo xeneize, el ex Monterrey declaró ante la prensa: “Tengo que darle las gracias a Dios, se hizo un buen partido y eso es lo que espera la gente de mí. Hay que seguir mejorando cada día”.

Continuando con sus declaraciones, el jugador cafetero expuso que la unión del grupo fue una de las principales causas del buen juego: “Desde el primer día que llegue sabia a lo que venía, lo importante fue el acoplamiento con los muchachos, creo que ha sido fundamental y me dieron un apoyo extraordinario. Se refleja en la cancha, como si lleváramos mucho tiempo jugando juntos”.

Finalmente, el jugador de 24 años enfatizó nuevamente en el compañerismo y en lo grupal: “Es lo que me hace más feliz poder acoplarse al grupo. Cuando uno llega es un poco difícil al principio pero siempre me he sentido como uno más desde que llegué, ahora estoy disfrutando desde ese día y hay que seguir mejorando. Uno mejora ganando”.