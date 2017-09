Alfredo Berti: "El equipo tuvo mucho carácter"

Berti obtuvo su primer punto en la Superliga | Foto: Info AAAJ

Argentinos Juniors empató en El Monumental por 1-1 ante River Plate. De esta manera, el Bicho suma su primer punto en la Superliga y tras la paridad ante el Millonario, Alfredo Berti habló con la prensa.

Haciendo un análisis de lo sucedido ante River manifestó: “Le doy el valor que el equipo tuvo mucho carácter, en el primer tiempo hicimos un partido muy bueno, le jugamos de igual a un equipo como River que es un muy importante. En el segundo tiempo perdimos un poco la pelota pero lo controlamos bien”.

Luego, el entrenador del Bicho agregó: “El equipo en el primer tiempo lo hizo bien en su totalidad, los cambios siempre cuando el resultado es bueno se miran de una manera totalmente diferente a cuando son malos. A medida que van transcurriendo los partidos nos vamos conociendo, ellos se van dando cuenta de lo que pretendo, es muy parecido a lo del año pasado pero con la diferencia que en Primera no puede haber permitidos que si los hay en el Nacional”.

Sobre el punto conseguido y la importancia del mismo, confesó: “Argentinos transitó la B Nacional el torneo pasado y es totalmente distinto a la Primera División. Hoy dieron muestras de que están instalados en esta división, jugando con esta actitud y deseo, las cosas van a funcionar bien”.

Ante la pregunta sobre el trabajo en la semana por los condicionamientos, contestó: “Los entrenadores siempre estamos condicionados porque vivimos de los resultados, siempre estoy tranquilo y cuando las cosas no vienen bien, trato de redoblar los esfuerzos y estar tranquilo para aportar cosas al equipo”.

“Los dirigentes me contrataron hace un mes porque hice una buena campaña en el Nacional B, no creo que de un mes al otro un entrenador sea bueno o malo, reconozco que los resultados siempre te condicionan pero tengo la tranquilidad que me contrataron y me voy a quedar hasta el momento que los dirigentes me quieran echar. Trato de cumplir los contratos", cerró Berti tras el empate en El Monumental.