Matías Lozano: "Hay que ir paso a paso, estamos punteros en nuestra zona"

Foto: Nair Safenraiter.

Luego del triunfo de Camioneros ante Viamonte FC por 1-0 por la fecha 6 del Federal B 2017, el defensor, Matías Lozano habló sobre su llegada a la institución "A Camioneros llegué a través de un partido de cuartos de final en 2012 que jugamos con Sportsman" y añadió "Tuve un gran partido, meto a hacer un gol. Al siguente torneo me llamaron para formar parte". A su vez Lozano manifestó que Camioneros es un club totalmente profesional y avanzó "Fue un salto de calidad de vida, te deja vivir del fútbol. La única preocupación que tenes es entrenar todos los días".

Asimismo el defensor hizo refencia al partido contra Independiente por Copa Argentina "Son partidos que no te los olvidas nunca, creo que hoy es una de las cosas más importantes que le tocó al club. Si bien no me tocó jugar por estar expulsado lo viví como todos mis compañeros. En lo personal lo viví con mucho nerviosismo, son cosas que no te las olvidas más".

Por otra parte, que el equipo está muy bien y siempre se aspira a ascender y agregró "Hay que ir paso a paso, estamos punteros en nuestra zona". Y en cuanto a su juego "Muchas veces se nos complica en las canchas, hay que acostumbrarse a las que son chicas, de local siempre estamos bien". También Lozano hizo referencia al Federal B "Nuestro objetivo es terminar en la tabla lo más alto posible, después se pensará en la siguente fase" y concluyó "El equipo tiene muchos puntos fuertes, trabajamos las bandas y las pelotas paradas que es muy importante en esta categoria".

Finalmente el defensor Matías Lozano no se olvidó de Sportsman de Carmen de Areco "Hay muchos buenos recuerdos, uno se crió ahí" y sostuvo "Siendo muy chico y jugando los federales C logré tomar mucha experiencia, en lo futbolístico uno siempre se trae muchos recuerdos". Y por último Lozano aseveró "Uno siempre aspira a más, la realidad es que no hay que conformarse, en lo personal me gustaría salir de esta categoría para dar un salto más de calidad".