Primera B 2017/18

Google Plus

Fixture Primera B

El fútbol se está haciendo desear. Sin contar el reducido por el segundo ascenso, hace más de un mes y medio que no rueda la pelota en las canchas de la Primera B, popularmente conocida como B Metropolitana.

Sin embargo, desde la AFA se dio a conocer el fixture confirmado para la venidera temporada 2017/18, que arrancará el fin de semana del 3/9 (con chances de postergación) con las novedades de San Miguel y Sacachispas como caras nuevas de la categoría y el polémico adiós de Deportivo Riestra, ya en la Primera B Nacional.

En VAVEL.com, presentamos los 18 equipos que pelearán por un único ascenso directo y un segundo por reducido, al cual clasificarán del 2° al 9° puesto. Al ser un número par de equipos, no habrá equipos libres.

A continuación, presentamos un perfil de cada equipo. Haciendo clic en el nombre, podrás encontrar el fixture de la primera rueda de cada uno de ellos.

Acassuso

Temporada pasada: 15° (40 puntos)

Quiere quedarse en la B. Luego de una mala campaña, acumulando sólo seis victorias a lo largo del torneo, los de Boulogne esperan mejorar su performance de cara a esta nueva temporada. Lo más destacable del ciclo pasado, la gran cantidad de empates: sumó 22 sobre un total de 36 partidos, siendo el 5° equipo que menos goles recibió y el 6° que menos anotó.

Debuta vs. Barracas Central (V)

Almirante Brown

Temporada pasada: 10° (51 puntos)

A confirmar la candidatura. A pesar de realizar una gran campaña, habiendo estado en los primeros lugares durante gran parte del torneo, los de Isidro Casanova no pudieron mantener su buen nivel y algunos malos resultados, sumado a un descontrol institucional, derivaron en que quedara, por diferencia de gol, en las puertas del reducido.

Debuta vs. Comunicaciones (L) -postergado, 26/9-

Atlanta

Temporada pasada: 3° (57 puntos)

Que valga la pena. Siendo el equipo con mayor presupuesto de la categoría, tuvo todo para ser campeón, pero no le alcanzó. La derrota ante Deportivo Español en el reducido lo dejó con las manos vacías, a pesar de haber sido puntero durante 10 fechas.

Debuta vs. Colegiales (L)

Barracas Central

Temporada pasada: 7° (51 puntos)

El equipo de Chiqui. A pesar de no lograr el ascenso, la clasificación al reducido fue un gran premio para uno de los conjuntos más regulares del torneo. La llegada de Claudio Tapia a la presidencia de la AFA generó todo tipo de especulaciones respecto a un grupo de jugadores que se ganaron justamente un lugar entre los animadores de la categoría.

Debuta vs. Acassuso (L)

Colegiales

Temporada pasada: 17° (37 puntos)

Campaña más que olvidable. Estuvo entre los últimos tres equipos durante 24 de las 36 fechas disputadas. Con problemas financieros y futbolísticos, será difícil que puedan remontar la situación, aunque aún están lejos del descenso. Sin embargo, si vemos la tabla de la temporada 2018/19, Cole está perdiendo la categoría. A sumar se ha dicho.

Debuta vs. Atlanta (V)

Comunicaciones

Temporada pasada: 4° (55 puntos)

Excelente campeonato del Cartero. Con una final de campaña a pura polémica, los de Agronomía quedaron al borde del ascenso al llegar a la final del Reducido. En la misma, tras superar a Deportivo Riestra por 1-0, caían 2-0 en la vuelta hasta que la invasión del campo de juego por los hinchas del club de Pompeya hizo que se completaran los cinco minutos restantes otro día en medio de una enorme polémica, que terminó con sanciones hacia el club infractor, que de todas formas se llevó el pase a la B Nacional. Previamente, un comunicado del jugador Nahuel Estévez, estrella del plantel, anunciando que no participaría del reducido por estar "pensando en su pase a un club de Primera División" (Estudiantes de La Plata) generó malestar en la hinchada de un conjunto que espera, esta vez, llegar a lo más alto.

Debuta vs. Almirante Brown (V) -postergado, 26/9-

Defensores de Belgrano

Temporada pasada: 5° (54 puntos)

Equipo firme. Si algo destacó al Dragón en la campaña pasada fue su solidez defensiva, siendo el segundo equipo que menos goles recibió (28) detrás del campeón, Deportivo Morón (22).

Debuta vs. Platense (V)

Deportivo Español

Temporada pasada: 8° (51 puntos)

Una campaña muy irregular, para una clasificación al reducido de infarto. Con una escalada impresionante en la segunda rueda (comenzó 17°), llegó a la penúltima fecha fuera del reducido, pero un 1-0 en la complicadísima Isla Maciel ante San Telmo le dio el pase a la pelea final por el ascenso, donde eliminó a Atlanta y cayó por 0-2 y 1-0 (2-1 global) con Deportivo Riestra.

Debuta vs. San Telmo (L) -postergado, 26/9-

Estudiantes BA

Temporada pasada: 6° (52 puntos)

Gran equipo. Fue siempre uno de los candidatos, con un gran juego, ocupando un lugar en el top 5 durante 19 de las 38 fechas. Se pinchó sobre el final y quedó lejos de Morón, pero logró el objetivo de llegar al reducido, donde, tras eliminar a Defe, quedo afuera contra Comunicaciones. Apunta a ser uno de los animadores del torneo.

Debuta vs. UAI Urquiza (L)

Fénix

Temporada pasada: 13° (46 puntos)

Mala performance en el torneo para un equipo que apostaba a mucho más. Durante 12 fechas, alternó entre colista y anteúltimo, teniendo una pequeña levantada que le alcanzó para mantenerse lejos de los promedios. Esta vez, el objetivo será ese: mantenerse en la categoría.

Debuta vs. Tristán Suárez (V)

Platense

Temporada pasada: 9° (51 puntos)

Equipazo de Omar Labruna. Comenzó el torneo con muchísimas dudas, siempre por debajo de la mitad de la tabla, hasta que llegó el hijo del histórico goleador de River Plate, consiguiendo 14 partidos invictos, con nueve victorias y cinco empates, que se cortó con un 0-4 ante Deportivo Riestra. La excelente gestión del DT empezó a tambalear luego de esa victoria, pero le alcanzó para que el Calamar accediera al reducido, donde un empate con el mismo Riestra lo dejó sin nada.

Debuta vs. Defensores de Belgrano (L)

Sacachispas

Temporada pasada: 1° (78 puntos) -Primera C-

Equipo primerizo. 37 temporadas en Primera D, 26 en la C y primera vez en la B. El equipo más efectivo del país en la 2016/17: 78 puntos en 38 partidos (114 posibles), uno más que el subcampeón del Nacional B, Chacarita, que disputó 44 juegos; con una diferencia de gol de +37 (la misma que el campeón de Primera, Boca Juniors) y la impresionante marca de 72 tantos a favor, fue el equipo más goleador del país. De yapa, eliminó a Arsenal de Sarandí por penales en su debut en Copa Argentina. ¿Podrá confirmar su buena fama en una nueva aventura?

Debuta vs. Talleres RE (V)

San Miguel

Temporada pasada: 6° (57 puntos) -Primera C-

Vuelve a una categoría que extrañó mucho. Después de haber llegado a la Primera B Nacional entre 1997 y 2001, militó en esta categoría hasta 2013, que tocó fondo cayendo a la Primera D. Regresa luego de terminar 6° en el torneo, con 57 puntos, a 21 del campeón y cinco por encima del último clasificado al reducido. En este, derrotó a Defensores Unidos de Zárate en la final. Llega para quedarse, y quiere demostrarlo.

Debuta vs. Villa San Carlos (L) -postergado, 26/9-

San Telmo

Temporada pasada: 11° (49 puntos)

Daba para más. El equipo del Pato Jorge Franzoni peleó hasta el final, hizo una campaña aceptable, pero, cargado de errores propios, se quedó afuera de todo. El Candombero perdió o empató más de 10 partidos por incidentes entre los minutos 85 y 96, entre los que se encuentran goles recibidos y un penal errado. Luego de no renovarle al último técnico campeón, idolatrado en la Isla, con graves incidentes institucionales que derivaron en la pérdida de sponsors, entre otras consecuencias, y un plantel muy renovado, buscan lograr esta temporada lo que, por poco, no se pudo en la anterior.

Debuta vs. Deportivo Español (V) -postergado, 26/9-

Talleres RE

Temporada pasada: 16° (40 puntos)

Con poco presupuesto, terminó en un puesto esperable, aunque llegó a prometer mucho. Supo rondar los puestos de reducido durante el primer tercio del torneo, pero no pudo mantenerse, cayó hasta el último lugar en muchas oportunidades, y levantó en el sprint final para terminar de mejor forma. Hoy no está complicado con el descenso, pero la temporada venidera puede sufrir si no realiza una buena campaña esta vez.

Debuta vs. Sacachispas (L)

Tristán Suárez

Temporada pasada: 14° (41 puntos)

De mayor a menor. Con un bajo presupuesto, que derivó en un plantel muy corto, el técnico Daniel Bazán Vera decidió incluir jugadores con experiencia y amar un equipo con base en las inferiores del club. Un rendimiento bastante bueno en la primera mitad del torneo, estando en el top 10 por más de 10 fechas, pero, en la segunda parte, intercaló victoria y derrota, no llegando a mantener un nivel parejo. Para peor, en las últimas sietes jornadas, acumuló seis derrotas y un empate, dejando afuera de una posibilidad de ingresar al reducido.

Debuta vs. Fénix (L)

UAI Urquiza

Temporada pasada: 12° (48 puntos)

Apuntaba a mucho más. Con una primera fase demoledora, dejando muy atrás los fantasmas de aquel equipo que peligraba en el fondo hace no mucho tiempo, mostró que iba a pelear fuerte por un lugar en el reducido. Sin embargo, la segunda fase fue distinta, con sólo cinco victorias, y se quedó afuera.

Debuta vs. Estudiantes (V)

Villa San Carlos

Temporada pasada: 18° (36 puntos)

Un gran arranque, que duró dos fechas. Victoria, empate, derrota y, luego, una sucesión de derrotas y empates que le permitieron a los de Berisso sumar de a tres sólo ocho veces, con 12 igualdades y 16 caídas. Hoy, son los peor clasificados en los promedios, excluyendo a los recién ascendidos que no poseen puntos. Misión difícil para los Villeros, que no quieren ceder la categoría.

Debuta vs. San Miguel (V) -postergado, 26/9-